انطلاق بطولة العالم للمبارزة في الرياض

البلاد- الرياض
انطلقت مساء اليوم الجمعة، منافسات بطولة العالم للمبارزة للناشئين والشباب في صالة أرينا بجامعة الملك سعود، بالعاصمة الرياض، التي تستمر حتى 20 إبريل 2024 بمشاركة أكثر من 1700 مبارز ومبارزة، لتمثيل أكثر من 100 دولة حول العالم، وقد بدأت المنافسات الساعة 8.00 صباحاً بسلاح الفويل تحت 20 عاماً، فيما انطلق حفل الافتتاح الساعة 5.00 مساء واشتمل على قسم اللاعبين واللاعبات والحكام، وعرض مرئي عن المبارزة، إضافة إلى مسيرة المنتخبات حاملي الأعلام.
وستتمكن الجماهير من الحضور مجاناً في صالة أرينا، للاستمتاع بالمنافسات ومتابعة لاعبيهم المفضلين، بالإضافة إلى حضور مراسم تتويج الأبطال التي ستقام يوميًا طوال فترة البطولة.
ومن المنتظر أن تحظى فعاليات البطولة باهتمام عالمي واسع وحضور كبير على المستوى الإعلامي والجماهير المحبة لهذه الرياضة في ضوء السعي لتحقيق مستهدفات رؤية 2030 التي تتطلع إلى تحويل المملكة لوجهة عالمية على صعيد استضافة المنافسات والفعاليات الكبرى.