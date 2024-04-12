الرياضة الهلال يطلب تأجيل مباراة الأهلي في” روشن”

البلاد- جدة

أكد رئيس مجلس إدارة مؤسسة نادي الهلال غير الربحية فهد بن نافل، أنهم طالبوا رابطة دوري روشن السعودي للمحترفين بتأجيل مواجهة الفريق المقبلة أمام فريق الأهلي في دوري روشن. وقال ابن نافل في تصريحات عبر قناة “SSC”: إن شاء الله، تتأجل مباراة الأهلي، ونحن طالبنا بشكل رسمي التأجيل، ورابطة الدوري الإماراتية أجلت مباراة ممثلهم فريق العين”. وأضاف: ” كل مباراة مهمة للفريق، ومباريات الفريق المقبلة صعبة، لذلك نتمنى تأجيل مباراتنا أمام الأهلي؛ لأنها تأتي بين مباراتين في دوري أبطال آسيا. وأوضح، أنه يتمنى مراعاة السفر والإرهاق الذي يعاني منه الفريق، مؤكدًا أنه لا يرغب في حدوث إصابات عضلية في الفريق، خاصة وأن الهلال به عناصر مهمة للدوري. وأشار إلى أن الجميع في نادي الهلال يعمل بإخلاص لتمثيل المملكة في المحافل الدولية بصورة جيدة. وتوج ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، فريق الهلال بلقب السوبر السعودي للمرة الرابعة في تاريخه، إثر تغلبه في المباراة النهائية لنسخة 2024 على حساب نظيره الاتحاد 1/4، التي احتضنها ملعب محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.