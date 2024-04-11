الرياضة 178 لاعبًا ولاعبة يمثلون المملكة في دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب بالإمارات

الرياض- البلاد

تشارك المملكة في دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب، التي تستضيفها دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 16 أبريل الحالي وحتى الثاني من مايو المقبل، بمشاركة أكثر من 3500 رياضي ورياضية يمثلون دول مجلس التعاون الخليجي من خلال 24 لعبة فردية وجماعية. ويمثل المملكة في الدورة، 145 لاعبًا و 33 لاعبة يشاركون في 20 رياضة، وهي كرة اليد والكرة الطائرة وكرة السلة وألعاب القوى والسباحة والجودو والمبارزة والسهام والدراجات والريشة الطائرة والبلياردو والكاراتيه والتايكوندو والشطرنج والجوجيتسو والملاكمة والفروسية والجولف والرياضات الإلكترونية وألعاب القوى البارالمبية. وتأتي أهمية الدورة؛ كونها تقام لأول مرة في تاريخ الرياضة الخليجية، وتسبق دورة الألعاب الأولمبية الصيفية الثالثة والثلاثين التي تفتتح في العاصمة الفرنسية باريس في السادس والعشرين من يوليو المقبل.