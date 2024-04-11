هيئة النقل تضبط أكثر من 2000 مخالف في رمضان

جدة : البلاد

نفذت الهيئة العامة للنقل جولات رقابية على مخالفي نشاط نقل الركاب خلال شهر رمضان المبارك، للحد من ظاهرة النقل غير المرخص في مطارات المملكة، حيث أسفرت عن رصد 2,194 مخالفًا وحجز 1,217 مركبة، إضافة إلى رصد 126 مخالفة مكررة.

وأوضحت الهيئة أن الحملة الرقابية شملت مختلف المطارات الرئيسية في المملكة، حيث كانت نسبة المخالفين في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة 38%، وفي مطار الملك خالد الدولي بالرياض 30%، وفي مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة 15%، وفي مطار الملك فهد الدولي بالدمام 12%، وأخيرًا في مطار الطائف الدولي 5%.

وأبانت أنها تهدف من حملاتها الرقابية إلى رفع مستوى الأمان لدى المسافرين، وتنظيم قطاع نقل الركاب بشكل أكثر فعالية، إضافة إلى التشجيع على التعامل مع وسائل النقل المتنوعة والمرخصة لدى الهيئة، مما يضمن تجربة سفر آمنة وموثوقة للجميع.

وجددت الهيئة تأكيدها على التزامها بمواصلة عمليات الرقابة في كافة مطارات المملكة، مع استمرارية تطبيق العقوبات المالية التي تصل إلى 5,000 ريال، إضافة إلى حجز المركبة مع تحمل المخالف تكاليف الحجز، وذلك بهدف الحد من ظاهرة النقل غير المرخص لضمان سلامة وأمان الركاب.