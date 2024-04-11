ضمن مبادرة “عيدكم عيدنا” .. ” العلاج الآمن” يعايد مرضى مستشفيات جدة بالهدايا

جدة-ياسر خليل

هنأت جمعية ” العلاج الآمن ” المرضى المنومين في بعض مستشفيات جدة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك ومشاركتهم الفرحة والمساهمة في رسم البسمة على وجوههم، وذلك ضمن مبادرة ” عيدكم عيدنا ” التي أطلقتها الجمعية احتفاء بالعيد.

وأستهل وفد جمعية “العلاج الآمن” جولته بزيارة المرضى في مجمع الملك عبد الله الطبي، كما شملت مبادرة “عيدكم عيدنا” للجمعية تقديم الهدايا لأطفال المرضى في الحرس الوطني ومستشفى الصحة النفسية ومستشفى الأمل في جدة ، وتم خلال الزيارة تهنئة المرضى المنومين والاطمئنان على صحتهم وتبادل الحديث معهم وتقديم الهدايا ودعم روحهم المعنوية، ونشر أجواء البهجة والسعادة في نفوسهم.

وفي نهاية الزيارات ، أوضح رئيس جمعية العلاج الآمن الأستاذ طلال الناشري، أن هذه المبادرة تأتي ضمن المشاركات الاجتماعية التي تقدمها الجمعية لإدخال الفرحة على قلوب المرضى المنومين الذين منعتهم حالتهم الصحية من قضاء أيام العيد بين أسرهم ، مقدمًا الشكر للمسؤولين في المستشفيات التي تمت زيارتها على حسن الاستقبال، مشيداً بالرعاية التي يتلقاها المرضى، ومتمنياً لجميع المرضى الشفاء العاجل.