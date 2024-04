بقيادة ميسي.. إنتر ميامي يودع كأس الكونكاكاف

البلاد- جدة

تأهل فريق مونتيري المكسيكي لنصف نهائي بطولة كأس أبطال الكونكاكاف، بعد فوزه اليوم الخميس على ضيفه إنتر ميامي الأمريكي، بقيادة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، في إياب ربع النهائي 3-1 و5-2، في مجموع اللقاءين.

سجّل ثلاثية مونتيري كل من براندون فاسكيز، والأرجنتيني خيرمان بيرتيرامي، وخيسوس غاياردو، بينما أحرز للفريق الأمريكي اللاعب دييغو غوميز.

A giveaway leads to Monterrey's first goal of the night! 😳 pic.twitter.com/8e7jpVi0Ui — FOX Soccer (@FOXSoccer) April 11, 2024

Monterrey scores another one! pic.twitter.com/DL9fnj6M7f — FOX Soccer (@FOXSoccer) April 11, 2024

سيطر فريق إنتر ميامي على الكرة طوال المباراة، ولكنه لم يشكل أي خطورة على حارس فريق مونتيري” الأرجنتيني إستيبان أندرادا” وهو ما استغله أصحاب الأرض لافتتاح التسجيل في شوط المباراة الأول.

MY WORD! Monterrey with its third unanswered goal of the night 🔥 pic.twitter.com/T2eHcMbhj4 — FOX Soccer (@FOXSoccer) April 11, 2024

ولم يتمكن ميسي في أول مباراة رسمية له في المكسيك من قيادة فريقه إلى التأهل، ولم يظهر في اللقاء إلا من خلال تسديدة قوية كانت في الدقيقة 25.

Diego Gómez heads it in off Messi's free kick ⚽️ pic.twitter.com/dSbQo1FXsT — FOX Soccer (@FOXSoccer) April 11, 2024

وسيواجه مونتيري في نصف النهائي للبطولة فريق كولومبس كرو، الذي تأهل لهذا الدور، بعدما تغلّب الثلاثاء الماضي على فريق تيغريس أونال المكسيكي.