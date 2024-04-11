الرياضة

بقيادة ميسي.. إنتر ميامي يودع كأس الكونكاكاف

صحيفة البلادaccess_time3 / شوال / 1445 هـ      11 أبريل 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

تأهل فريق مونتيري المكسيكي لنصف نهائي بطولة كأس أبطال الكونكاكاف، بعد فوزه اليوم الخميس على ضيفه إنتر ميامي الأمريكي، بقيادة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، في إياب ربع النهائي 3-1 و5-2، في مجموع اللقاءين.

سجّل ثلاثية مونتيري كل من براندون فاسكيز، والأرجنتيني خيرمان بيرتيرامي، وخيسوس غاياردو، بينما أحرز للفريق الأمريكي اللاعب دييغو غوميز.

سيطر فريق إنتر ميامي على الكرة طوال المباراة، ولكنه لم يشكل أي خطورة على حارس فريق مونتيري” الأرجنتيني إستيبان أندرادا” وهو ما استغله أصحاب الأرض لافتتاح التسجيل في شوط المباراة الأول.

ولم يتمكن ميسي في أول مباراة رسمية له في المكسيك من قيادة فريقه إلى التأهل، ولم يظهر في اللقاء إلا من خلال تسديدة قوية كانت في الدقيقة 25.

وسيواجه مونتيري في نصف النهائي للبطولة فريق كولومبس كرو، الذي تأهل لهذا الدور، بعدما تغلّب الثلاثاء الماضي على فريق تيغريس أونال المكسيكي.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *