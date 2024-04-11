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برشلونة يتجاوز سان جيرمان ويضع قدمًا في نصف نهائي أبطال أوروبا

صحيفة البلادaccess_time3 / شوال / 1445 هـ      11 أبريل 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

وضع فريق برشلونة قدمًا في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد ما نجح في تحقيق فوز مثير على مضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي 2/3 في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء على ملعب حديقة الأمراء بباريس، في إطار ذهاب ربع نهائي البطولة.

 

افتتح رافينيا التسجيل في الدقيقة 37، بعد كرة عرضية من لامين يامال أخطأ دوناروما في التعامل معها، لتصل إلى النجم البرازيلي الذي أودعها الشباك.

لكن باريس سان جيرمان رد سريعًا مع بدايات الشوط الثاني، وسجل هدفين في غضون دقيقتين من توقيع الفرنسي عثمان ديمبلي والبرازيلي فيتينيا في الدقيقتين 48 و50، ليمتلك زمام اللقاء مجددًا.


لكن رافينيا واصل تألقه، وتمكن من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 62، بعدما تعامل رائع مع كرة طولية استقبلها في الهواء بشكل رائع على يمين دوناروما الذي اكتفى بالمشاهدة فقط.

ومن ركلة ركنية تعامل معها دفاع باريس سان جيرمان بشكل سيئ، قابل أندرياس كريستنسن عرضية مميزة برأسه في الشباك، معلنا تقدم برشلونة مجددًا في الدقيقة 77، لتنتهي المباراة 3-2 لصالح البارسا.

وبذلك بات برشلونة بحاجة إلى التعادل فقط؛ من أجل حسم التأهل على ملعبه خلال المباراة التي ستقام يوم الثلاثاء المقبل، وحجز مقعده في نصف نهائي البطولة.

 

 

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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