برشلونة يتجاوز سان جيرمان ويضع قدمًا في نصف نهائي أبطال أوروبا

محمود العوضي- جدة
وضع فريق برشلونة قدمًا في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد ما نجح في تحقيق فوز مثير على مضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي 2/3 في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء على ملعب حديقة الأمراء بباريس، في إطار ذهاب ربع نهائي البطولة.
افتتح رافينيا التسجيل في الدقيقة 37، بعد كرة عرضية من لامين يامال أخطأ دوناروما في التعامل معها، لتصل إلى النجم البرازيلي الذي أودعها الشباك.
لكن باريس سان جيرمان رد سريعًا مع بدايات الشوط الثاني، وسجل هدفين في غضون دقيقتين من توقيع الفرنسي عثمان ديمبلي والبرازيلي فيتينيا في الدقيقتين 48 و50، ليمتلك زمام اللقاء مجددًا.
لكن رافينيا واصل تألقه، وتمكن من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 62، بعدما تعامل رائع مع كرة طولية استقبلها في الهواء بشكل رائع على يمين دوناروما الذي اكتفى بالمشاهدة فقط.
⚽️🔥 رافينيا ينجح في وضع برشلونة في المقدمة#دوري_أبطال_أوروبا #باريس_سان_جيرمان_برشلونة #UCL | #beINUCL pic.twitter.com/p6oaeT6ufR
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 10, 2024
⚽️🔥 باريس سان جيرمان يباغت برشلونة بهدفين خلال ثلاث دقائق#دوري_أبطال_أوروبا #باريس_سان_جيرمان_برشلونة #UCL | #beINUCL pic.twitter.com/VuFoYKjpeC
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 10, 2024
ومن ركلة ركنية تعامل معها دفاع باريس سان جيرمان بشكل سيئ، قابل أندرياس كريستنسن عرضية مميزة برأسه في الشباك، معلنا تقدم برشلونة مجددًا في الدقيقة 77، لتنتهي المباراة 3-2 لصالح البارسا.
⚽️🔥 رافينيا يترجم تمريرة بيدري الرائعة ويعدل النتيجة لبرشلونة#دوري_أبطال_أوروبا #باريس_سان_جيرمان_برشلونة #UCL | #beINUCL pic.twitter.com/yR9lnmXISp
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 10, 2024
وبذلك بات برشلونة بحاجة إلى التعادل فقط؛ من أجل حسم التأهل على ملعبه خلال المباراة التي ستقام يوم الثلاثاء المقبل، وحجز مقعده في نصف نهائي البطولة.
⚽️🔥 كريستنسن يعيد التقدم لبرشلونة بهدف ثالث في شباك دوناروما#دوري_أبطال_أوروبا #باريس_سان_جيرمان_برشلونة #UCL | #beINUCL pic.twitter.com/GQwU3NFa8M
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 10, 2024