المنتخبات المشاركة في بطولة العالم للمبارزة تصل الرياض

البلاد – الرياض
توافدت المنتخبات المشاركة في بطولة العالم للمبارزة للناشئين والشباب (رجال وسيدات) إلى العاصمة السعودية الرياض، استعداداً لانطلاق منافسات البطولة غدًا الجمعة، التي تستمر حتى الـ20 من أبريل 2024 في صالة أرينا بجامعة الملك سعود في الرياض، بمشاركة 1700 رياضي ورياضية من أكثر من 100 دولة.
وسيُعقد اليوم الخميس اجتماع لجنتي الحكام والفنية للوقوف على آخر المستجدات، حيث سيتم خلال اجتماع اللجنة الفنية مناقشة كافة تفاصيل البطولة واعتماد أسماء اللاعبين واللاعبات وتوزيع المنتخبات وفقا للأسلحة، واعتماد جدول المنافسات وفحص الأدوات والوقوف على جاهزية صالة المنافسات والتأكد من عمل جميع أدوات المبارزة.
فيما سيتم في اجتماع لجنة الحكام التأكيد على تطبيق قانون اللعبة بعد التعديلات الجديدة، والاستماع إلى تعليمات اللجنة.
الجدير بالذكر أن البطولة تعد استمراراً للاستضافات السابقة الناجحة؛ لجعل المملكة محط أنظار العالم في استضافة أقوى المنافسات الرياضية العالمية في مختلف الألعاب.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
(البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م