الرياضة الاتحاد جاهز لمواجهة الهلال في “نهائي السوبر”

البلاد- جدة اختتم فريق الاتحاد استعدادته مساء الأربعاء، لمواجهة الهلال، في نهائي كأس السوبر السعودي. ويتنافس الهلال والاتحاد، مساء اليوم الخميس، على ملعب محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، على لقب كأس الدرعية للسوبر السعودي. وشارك في المران الختامي للاتحاد نجوم الفريق الأجانب” كريم بنزيما ونغولو كانتي ولويز فيليبي وجوتا”. وشهد المران شرح المدير الفني الأرجنتيني مارسيلو غاياردو بعض الجمل التكتيكية للاعبيه، بالإضافة إلى تدريبات لياقية وفنية متنوعة. وكان الاتحاد قد تأهل للنهائي بعد تغلبه على الوحدة بهدفين مقابل هدف؛ ليضرب موعدًا مع الهلال على اللقب.