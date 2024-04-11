أتلتيكو مدريد يتغلب على دورتموند بثنائية في ذهاب ربع نهائي أبطال أوروبا

البلاد- جدة
تلقى بروسيا دورتموند الألماني هدفين غريبين خلال مباراته أمام مضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني في دوري أبطال أوروبا.
وحل دورتموند ضيفًا على أتلتيكو مدريد بملعب سيفتاس ميتروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.
وتلقى الضيف الألماني الهدف الأول بشكل مبكر للغاية في المباراة، بعد خطأ فادح من حارس مرماه غريغور كوبيل ودفاعاته، لتصل الكرة إلى الأرجنتيني رودريغو دي باول لاعب وسط أتلتيكو ليسددها بقوة في الشباك معلنًا تقدم فريقه في الدقيقة الرابعة.
ومع مرور نصف الساعة الأول، وبالتحديد في الدقيقة 30، تواصلت أخطاء مدافعي دورتموند لتمنح أتلتيكو مدريد الهدف الثاني عبر البرازيلي صامويل لينو.
⚽️🤯 دي بول يفتتح التسجيل لأتلتيكو مدريد بعد خطأ فادح
✍️🗨️ من برأيك المسؤول عن الهدف؟#دوري_أبطال_أوروبا | #اتلتيكو_مدريد_بروسيا_دورتموند #UCL | #beINUCL pic.twitter.com/WruRJnIR3Z
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 10, 2024
وضيق المهاجم الإيفواري سيباستيان هالير النتيجة بتسجيل الهدف الأول لدورتموند في الدقيقة 81، بعد هجمة منظمة سريعة أسكنها الشباك ببراعة.
⚽️لينو يعزز تقدم أتلتيكو مدريد بعد تمريرة حاسمة من غريزمان#دوري_أبطال_أوروبا | #اتلتيكو_مدريد_بروسيا_دورتموند #UCL | #beINUCL pic.twitter.com/A4Tysxism7
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 10, 2024
وتقرب هذه النتيجة فريق أتلتيكو مدريد من التأهل بشدة إلى نصف النهائي بعد غياب، قبل مباراة الإياب التي تقام في معقل الفريق الألماني بعد 6 أيام.
⚽️ 🥅 سيباستيان هالير يقلص الفارق لدورتموند#دوري_أبطال_أوروبا | #اتلتيكو_مدريد_بروسيا_دورتموند #UCL | #beINUCL pic.twitter.com/mZO8iMAGKf
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 10, 2024