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أتلتيكو مدريد يتغلب على دورتموند بثنائية في ذهاب ربع نهائي أبطال أوروبا

صحيفة البلادaccess_time3 / شوال / 1445 هـ      11 أبريل 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة
تلقى بروسيا دورتموند الألماني هدفين غريبين خلال مباراته أمام مضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني في دوري أبطال أوروبا.

وحل دورتموند ضيفًا على أتلتيكو مدريد بملعب سيفتاس ميتروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتلقى الضيف الألماني الهدف الأول بشكل مبكر للغاية في المباراة، بعد خطأ فادح من حارس مرماه غريغور كوبيل ودفاعاته، لتصل الكرة إلى الأرجنتيني رودريغو دي باول لاعب وسط أتلتيكو ليسددها بقوة في الشباك معلنًا تقدم فريقه في الدقيقة الرابعة.

 

ومع مرور نصف الساعة الأول، وبالتحديد في الدقيقة 30، تواصلت أخطاء مدافعي دورتموند لتمنح أتلتيكو مدريد الهدف الثاني عبر البرازيلي صامويل لينو.

 

وضيق المهاجم الإيفواري سيباستيان هالير النتيجة بتسجيل الهدف الأول لدورتموند في الدقيقة 81، بعد هجمة منظمة سريعة أسكنها الشباك ببراعة.

وتقرب هذه النتيجة فريق أتلتيكو مدريد من التأهل بشدة إلى نصف النهائي بعد غياب، قبل مباراة الإياب التي تقام في معقل الفريق الألماني بعد 6 أيام.

يذكر أن المتأهل من تلك المواجهة سيواجه المتأهل من مواجهة برشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي في الدور نصف النهائي للبطولة.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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