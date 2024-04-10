وزير الدفاع يهنئ القيادة بعيد الفطر المبارك

الرياض : واس

رفع صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، بمناسبة عيد الفطر المبارك.

ودعا سموه المولى عزّ وجل أن يُعيد هذا العيد على وطننا وقيادته الحكيمة وشعبه الكريم وعلى الأمتين العربية والإسلامية بمزيدٍ من الخير والرخاء، وأن يُديم على هذه البلاد الطاهرة أمنها واستقرارها وتطورها وازدهارها في ظل القيادة -حفظها الله-، وأن يؤيد بنصره جنود الوطن ومرابطيه، وأن يرحم شهداءه، ويتقبل من المسلمين كافة.