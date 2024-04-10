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وزير الدفاع يهنئ القيادة بعيد الفطر المبارك

صحيفة البلادaccess_time2 / شوال / 1445 هـ      10 أبريل 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض : واس

 رفع صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، بمناسبة عيد الفطر المبارك.

 ودعا سموه المولى عزّ وجل أن يُعيد هذا العيد على وطننا وقيادته الحكيمة وشعبه الكريم وعلى الأمتين العربية والإسلامية بمزيدٍ من الخير والرخاء، وأن يُديم على هذه البلاد الطاهرة أمنها واستقرارها وتطورها وازدهارها في ظل القيادة -حفظها الله-، وأن يؤيد بنصره جنود الوطن ومرابطيه، وأن يرحم شهداءه، ويتقبل من المسلمين كافة.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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