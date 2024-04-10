الرياضة في نهائي السوبر السعودي.. الاتحاد يسعى لكسر سلسلة انتصارات الهلال

البلاد- جدة

تظل فرص الاتحاد متاحة للفوز على الهلال في نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي غدًا الخميس في أبوظبي، حيث يمتلك العميد العديد من العوامل المحفزة لتجاوز منافسه والظفر بلقب الثاني للبطولة على التوالي. ويطمح الاتحاد لمصالحة جماهيره بتحقيق الكأس بعد فقدانه لقبي دوري أبطال آسيا ودوري روشن السعودي للمحترفين، وكسر سلسلة الانتصارات التي يحققها الفريق الأزرق؛ لتكون رداً على الخسائر التي تلقاها الفريق في الموسم الرياضي الحالي. ورغم الخسائر الخمسة التي مني بها الفريق الاتحادي من نظيره الهلال على صعيد الدوري وربع نهائي كأس آسيا والبطولة العربية تمثل عودة توهج الفرنسي كريم بنزيما، وعودته لتسجيل في شباك المنافسين أمراً محفزاً للاعب لكتابه اسمه في سجلات النادي بالذهب.

كما سيمثل فوز الاتحاد بالبطولة دعماً قوياً لبقاء المدرب الأرجنتيني مارسيلو جاياردو مع الفريق، بعدما فشل في المحافظة على لقب الدوري وودع البطولة الآسيوية وبالتالي فإن الفريق سيدخل بهدف واحد وهو تحقيق الفوز والتتويج باللقب.