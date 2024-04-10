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غدًا.. الهلال يواجه الاتحاد في نهائي السوبر السعودي

صحيفة البلادaccess_time2 / شوال / 1445 هـ      10 أبريل 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة
يحتضن ملعب محمد بن زايد، في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، غدًا الخميس في تمام الساعة 8.30 مساء بتوقيت السعودية، كلاسيكو مثير يجمع فريقي الهلال والاتحاد، في نهائي كأس ” كأس الدرعية للسوبر السعودي 2024″.


يقدم الفريق الأزرق هذا الموسم مستويات مميزة، تحت قيادة مدربه البرتغالي جورج جيسوس، واقترب من تحقيق لقب دوري روشن، وسيعمل على مواصلة سلسلة انتصاراته التي امتدت لـ 32 فوزًا متتاليًا في كافة البطولات التي يشارك فيها( أبطال آسيا وكأس الملك ودوري روشن والسوبر السعودي) وتحقيق لقب جديد له، في الموسم الاستثنائي الذي يستهدف فيه الموج الأزرق حصد كافة البطولات التي يشارك فيها.

 

على الجانب الآخر، يسعى الاتحاد لمصالحة جماهيره بعدما انتهت فرصه في تحقيق لقب الدوري، والخروج من دوري أبطال آسيا، بالحصول على البطولة الأولى هذا الموسم.

حجز الهلال مقعده في النهائي بعد التغلب على النصر 1/2 في نصف النهائي، وبالنتيجة ذاتها عبر الاتحاد إلى النهائي المرتقب بعد التغلب على الوحدة.


يذكر أن الهلال يشارك في السوبر؛ بصفته بطلًا لكأس الملك 2023، بينما يخوض الاتحاد السوبر، بعدما حقق لقب دوري روشن السعودي في الموسم الماضي.

– تاريخ مواجهات الفريقين

التقى الفريقان من قبل في 103 مباريات بالدوري، و15 مباراة في كأس الملك، و8 مباريات في البطولات القارية.
بدأت مباريات الفريقين، في العاشر من يناير لعام 1964 وحينها فاز الاتحاد 2/3 ومنذ ذلك الحين التقى الفريقان في 150 مباراة رسمية بكافة المسابقات، كانت الغلبة للهلال في 65 مرة، بينما فاز الاتحاد في 50 مباراة وحسم التعادل 35 مباراة.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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