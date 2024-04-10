غدًا.. الهلال يواجه الاتحاد في نهائي السوبر السعودي

محمود العوضي- جدة
يحتضن ملعب محمد بن زايد، في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، غدًا الخميس في تمام الساعة 8.30 مساء بتوقيت السعودية، كلاسيكو مثير يجمع فريقي الهلال والاتحاد، في نهائي كأس ” كأس الدرعية للسوبر السعودي 2024″.
يقدم الفريق الأزرق هذا الموسم مستويات مميزة، تحت قيادة مدربه البرتغالي جورج جيسوس، واقترب من تحقيق لقب دوري روشن، وسيعمل على مواصلة سلسلة انتصاراته التي امتدت لـ 32 فوزًا متتاليًا في كافة البطولات التي يشارك فيها( أبطال آسيا وكأس الملك ودوري روشن والسوبر السعودي) وتحقيق لقب جديد له، في الموسم الاستثنائي الذي يستهدف فيه الموج الأزرق حصد كافة البطولات التي يشارك فيها.