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خادم الحرمين الشريفين يؤدي صلاة عيد الفطر في قصر السلام بجدة

صحيفة البلادaccess_time2 / شوال / 1445 هـ      10 أبريل 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة : البلاد

 أدى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في قصر السلام بجدة، صباح اليوم، صلاة عيد الفطر المبارك.

 وأدى الصلاة مع خادم الحرمين الشريفين – أيده الله -، كل من صاحب السمو الأمير خالد بن فهد بن خالد، وصاحب السمو الملكي الأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير خالد بن سعد بن فهد، وصاحب السمو الأمير فهد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد، وصاحب السمو الملكي الأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير فيصل بن سعود بن محمد، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، وصاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة، وصاحب السمو الملكي الأمير راكان بن سلمان بن عبدالعزيز، وعدد من أصحاب المعالي وكبار المسؤولين.

 وعقب الصلاة، تلقى خادم الحرمين الشريفين – رعاه الله -، التهاني والتبريكات من أصحاب السمو والمعالي بالعيد السعيد.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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