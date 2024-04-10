جدة تشهد إطلاق مبادرة “عيدنا معاكم”

جدة : البلاد

شهدت محافظة جدة اليوم إطلاق مبادرة السعادة المجتمعية تحت شعار “عيدنا معاكم” في نسختها الرابعة بمناسبة العيد السعيد, التي تُشارك المجتمع أفراحهم في هذه المناسبة الغالية.

وتستهدف هذه المبادرة فئة العاملين في أول أيام العيد, التي انطلقت بعد صلاة العيد مباشرة، عبر “سيارة السعادة” المحملة بأنواع مختلفة من الهدايا والحلويات وشملت مختلف أنحاء محافظة جدة من قطاعات أعمال وأحياء وميادين عامة؛ لإدخال الفرحة على قلوب العاملين ومشاركتهم فرحة العيد بتوزيع الهدايا عليهم، إضافة لهدايا وحلويات خاصة لأطفالهم.

وأوضحت المشرفة على المبادرة سلطانه العمري, أن العيد فرصة للم شمل العائلة، وإدخال الفرح في نفوس الجميع, وخاصة ممن كلفوا بأعمالٍ في أيام العيد من القطاعين الحكومي والخاص, منوهة بأن المبادرة التي تأتي في نسختها الرابعة لهذا العام حققت رسالتها الاجتماعية والفائدة المرجوة منها ضمن جودة الحياة وإسعاد الجميع.

بدوره بين المهتم بالمبادرات المجتمعية، المشارك في تنفيذ هذه المبادرة فارس الحارثي, أن الفئات المستفيدة من مبادة “عيدنا معاكم” سجلوا إقبالهم الكبير عليها خاصة في هذه المناسبة السعيدة التي يكسوها الفرح والسرور ويغلب عليها التقارب الاجتماعي والألفة والمحبة.