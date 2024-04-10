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الملك سلمان: نسأل الله في هذا العيد المبارك أن يديم علينا الأمن والاستقرار

صحيفة البلادaccess_time2 / شوال / 1445 هـ      10 أبريل 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة : البلاد

هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، العالم العربي والإسلامي والعالم أجمع بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وقال في تغريدة عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “إكس” -تويتر سابقاً – صباح اليوم: “أهنئكم بحلول عيد الفطر المبارك، أعاده الله علينا وعليكم باليمن والبركات، ونحمده سبحانه وتعالى الذي أكرمنا بصيام شهر رمضان، وشرّفنا بخدمة ضيوف الحرمين الشريفين، نسأل الله في هذا العيد المبارك أن يديم علينا الأمن والاستقرار، وعلى أمتينا العربية والإسلامية والعالم أجمع، وكل عام وأنتم بخير.”.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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