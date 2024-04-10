الملك سلمان: نسأل الله في هذا العيد المبارك أن يديم علينا الأمن والاستقرار

جدة : البلاد

هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، العالم العربي والإسلامي والعالم أجمع بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وقال في تغريدة عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “إكس” -تويتر سابقاً – صباح اليوم: “أهنئكم بحلول عيد الفطر المبارك، أعاده الله علينا وعليكم باليمن والبركات، ونحمده سبحانه وتعالى الذي أكرمنا بصيام شهر رمضان، وشرّفنا بخدمة ضيوف الحرمين الشريفين، نسأل الله في هذا العيد المبارك أن يديم علينا الأمن والاستقرار، وعلى أمتينا العربية والإسلامية والعالم أجمع، وكل عام وأنتم بخير.”.