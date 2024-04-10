الرياضة الطريس يضبط نهائي السوبر السعودي

البلاد- جدة يدير الحكم خالد الطريس مباراة الهلال ضد الاتحاد في نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي، المقرر له غدًا الخميس. ويلعب الهلال أمام الاتحاد نهائي السوبر بملعب محمد بن زايد، بالعاصمة الإماراتية أبوظبي في الثامنة والنصف من مساء الخميس. وكان الهلال قد تخطى عقبة النصر في نصف النهائي بالفوز عليه بنتيجة 2/1، كما تفوق الاتحاد على الوحدة بالنتيجة ذاتها. وحقق الاتحاد لقب النسخة الماضية من السوبر السعودي على حساب الفيحاء في المباراة النهائية. يذكر أن الحكم الدولي خالد الطريس يبلغ من العمر 36 عامًا، وحصل على الشارة الدولية في عام 2011.