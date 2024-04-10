التعادل يحسم مواجهة الريال والسيتي . والحسم في ” الاتحاد”

البلاد-جدة
خطف فريق ريال مدريد الإسباني تعادلًا دراميًا أمام ضيفه مانشستر سيتي الإنجليزي3/3 في القمة المثيرة التي جرت بينهما مساء الثلاثاء، على ملعب سنتياجو برنابيو، في ذهاب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
القمة جاءت وفية لكافة التوقعات منذ الوهلة الأولى، بعدما قص السيتي شريط الأهداف مبكرًا ومبكرًا عبر البرتغالي برناردو سيلفا عند الدقيقة الثانية، عندما نفذ ضربة حرة مباشرة على مشارف منطقة جزاء الملكي بطريقة خادعة، غفلت الحارس ليونين.
لم يتأخر رد ريال مدريد سوى 10 دقائق فقط، حيث احتاج إلى النيران الصديقة من أجل العودة إلى أجواء القمة، بعدما استقبل أدواردو كامافينجا الكرة من كارفاخال في منتصف الملعب، ليتوغل صوب مرمى السيتي قبل أن يطلق العنان لتسديدة صاروخية، حوّل ستونز مسارها إلى شباك أورتيجا.
مانشستر سيتي لم يكد يتجاوز صدمة التعادل المباغت، حتى عاد رودريجو جوس ليقلب الطاولة على رأس الضيوف في الدقيقة 14، بعد هجمة مرتدة خاطفة حملت النكهة البرازيلية الخالصة، إثر تمريرة من فينيسيوس جونيور، قبل أن يسددها الأول في شباك السماوي.
الضيف الإنجليزي لم يلق المنديل، وعاد ليضرب بقوة في شوط المباراة الثاني من هجمة منظمة بدأت عند برناردو سيلفا، الذي مرر الكرة إلى جون ستونز ليرسلها بدوره إلى الحاضر الغائب فيل فودين، ليطلق العنان لتسديدة صاروخية عند الدقيقة 66 مرت إلى الزاوية التي يسكن فيها الشيطان.
الهدف أربك حسابات ريال مدريد بعدما استشعر فشل كاتانيتشو كارلو أنشيلوتي في إيقاف هجوم السماوي، ليأتي الدور على جاك جريليش من الرواق الأيسر هذه المرة، ليمرر الكرة إلى يوشكو جفارديول على مشارف منطقة الجزاء، ليسدد صاروخًا على يصد ولا يرد، ويعيد التقدم إلى كتيبة بيب جوارديولا.
وأبى فيديريكو فالفيردي إلا أن يحفظ كبرياء ريال مدريد وعلى طريقته الخاصة، بعدما توغل فينيسوس جونيور من ناحية اليسار، عند الدقيقة 79، ليمرر عرضية مرت من الجميع لتصل إلى الأوروجوياني الذي سدد كرة مباشرة على الطائر عرفت طريقها إلى شباك أورتيجا في واحد من أجمل أهداف الموسم.
بيرناردو سيلفا يباغت ريال مدريد بهدف مبكر#دوري_أبطال_أوروبا #ريال_مدريد_مانشسترسيتي pic.twitter.com/iYkUV9S9lN
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 9, 2024
مرت الدقائق ثقال على الطرفين خشية اهتزاز الشباك مجددًا على نحو يعقد موقف أحد الكبيرين، ليتأجل حسم بطاقة التأهل عن تلك القمة النارية بين مانشستر سيتي وريال مدريد إلى موقعة الإياب يوم 17 أبريل الجاري، على ملعب الاتحاد في مدينة مانشستر.
ريال مدريد يقلب الطاولة على مانشستر سيتي#دوري_أبطال_أوروبا #ريال_مدريد_مانشسترسيتي pic.twitter.com/kOEAH0qZud
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 9, 2024
فودن يعادل النتيجة للسيتي بتسديدة قوية#دوري_أبطال_أوروبا #ريال_مدريد_مانشسترسيتي pic.twitter.com/w36DaCYJOV
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 9, 2024
مجهود فردي لافت من مودريتش وتمريرة حاسمة دقيقة من فينيسيوس وفالفيردي يتكفل بالتعديل على طريقته#دوري_أبطال_أوروبا #ريال_مدريد_مانشسترسيتي pic.twitter.com/T6boVXNf9q
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 9, 2024