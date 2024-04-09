لم تكن الأولى.. 12 بطاقة حمراء في مشوار رونالدو

البلاد- جدة
لم تكن حالة إشهار الحكم السعودي محمد الهويش للبطاقة الحمراء في وجه البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد فريق النصر- إثر احنكاكه بدون كرة مع مدافع الهلال علي البليهي خلال لقاء الفريقين الذي جرى بينهما مساء الاثنين في نصف نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي- الأولى في تاريخ رونالدو مع الساحرة المستديرة؛ حيث نال رونالدو 12 بطاقة حمراء من قيل مع الأندية المختلفة التي لعب لها.
وكان رونالدو قد حصل على بطاقة صفراء مع نهاية الشوط الأول إثر احتجاجه على الحكم محمد الهويش؛ بسبب إلغاء هدف لزميله أوتافيو، لكن لقطته مع البليهي كلفته بطاقة حمراء مباشرة في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء الذي حسمه الهلال بالفوز 2-1.
وتعد هذه البطاقة الحمراء هي الثانية عشرة التي حصل عليها رونالدو طوال مسيرته الكروية الطويلة، وكانت جميعها مع الأندية فيما لم يتحصل على أي كارت أحمر في مشواره مع المنتخب البرتغالي؛ فخلال تجربته مع مانشستر يونايتد في الفترة من 2004-2009 حصل رونالدو على 4 بطاقات حمراء، فيما نال 6 بطاقات حمراء خلال فترته مع ريال مدريد “2009-2018″، بينما حصل على بطاقة حمراء مع يوفنتوس.
وبشكل عام فإن البطاقات الـ12 الحمراء التي حصل عليها رونالدو خلال مسيرته بينها 8 مباشرة و3 بالبطاقة الصفراء الثانية.
القصة الكاملة في لقطة طرد رونالدو🟥⤵️#كأس_الدرعية_للسوبر_السعودي#الهلال_النصر | #SSC pic.twitter.com/q62DsKiDW8
— SSC (@ssc_sports) April 8, 2024