سلمان للإغاثة يوزع 2.666 كيسًا من الأرز في محافظة عدن

عدن : البلاد

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم 2.666 كيسًا من الأرز للفئات الأكثر احتياجًا في مديريات البريقة و التواهي والشيخ عثمان و المعلا و المنصورة وخور مكسر ودار سعد وصيرة بمحافظة عدن، استفاد منها 18.662 فردًا بواقع 2.666 أسرة، وذلك ضمن مشروع زكاة الفطر في اليمن للعام 1445هـ.

يذكر أن المشروع يهدف إلى إيصال زكاة الفطر لمستحقيها من الأسر الأكثر احتياجًا في محافظات الحديدة، وتعز، ولحج، وعدن، ومأرب، وحضرموت، والمهرة، وحجة، ليستفيد منها 31.333 أسرة، بواقع 219.331 فردًا؛ وذلك بهدف دعم وزيادة الأمن الغذائي للفئات الأكثر احتياجًا هناك خلال أيام عيد الفطر المبارك. ويأتي ذلك امتدادًا للجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة من خلال ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة الدول والشعوب المحتاجة والمتضررة في شتى بقاع الأرض بمختلف الدعم الإغاثي.