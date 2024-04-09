الإقتصاد

برميل خام برنت يتجاوز 90 دولارًا

صحيفة البلادaccess_time1 / شوال / 1445 هـ       9 أبريل 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : وكالات

 ارتفعت أسعار النفط اليوم بسوق لندن الدولية, مدفوعة بالمخاطر الجيوسياسية.

 وبلغت أسعار العقود الآجلة لخام برنت تسليم يونيو المقبل 61ر90 دولارًا للبرميل, مسجلة ارتفاعًا بنسبة 25ر0 بالمائة.

 و ارتفع أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم مايو بنسبة 21ر0 % الى61ر86 دولارًا للبرميل.

 وكان قد بلغ سعر خام برنت يوم الجمعة المنصرم ذروة لم يسجلها منذ أكتوبر حيث بلغ 91ر91 دولارًا للبرميل.

 و ستنشر, خلال الاسبوع الجاري, أهم الوكالات تقاريرها الشهرية المتعلقة بسوق النفط, حيث تنشر يوم الخميس القادم منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) تقريرها الشهري ثم تليها يوم الجمعة الوكالة الدولية للطاقة.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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