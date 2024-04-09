الهلال يتخطى النصر ويواجه الاتحاد في نهائي السوبر السعودي

محمود العوضي- جدة
تصوير- عبدالله الفهيدي
واصل فريق الهلال سلسلة انتصاراته، ونجح في التأهل إلى نهائي كأس السوبر السعودي لكرة القدم «كأس الدرعية للسوبر 2024»، بعدما حسم مواجهة ديربي الرياض التي جمعته مع غريمه فريق النصر 1/2، في المباراة التي جمعتهما مساء الاثنين على ملعب محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبوظبي، في نصف نهائي البطولة.
سجل اللاعب سالم الدوسري الهدف الأول لصالح الهلال عند الدقيقة 61، وعزز مالكوم النتيجة في الدقيقة 72.
وأشهر حكم المباراة البطاقة في وجه قائد النصر كريستيانو رونالدو في الدقيقة 87، ليكمل فريقه المباراة بـ10 لاعبين.
وسجل النجم السنغالي ساديو ماني الهدف الأول لفريق النصر عند الدقيقة 90+9.
بهذا الفوز؛ ضرب الهلال موعداً مع الاتحاد في نهائي كأس الدرعية للسوبر 2024، يوم الخميس المقبل.
🎥 سالم الدوسري يسجل الهدف الأول لـ @Alhilal_FC ⚽️
⏰ '61 #الهلال_النصر 1 – 0#كأس_الدرعية_للسوبر_السعودي 🏆
pic.twitter.com/MPqaJtW2CO
— كأس الدرعية للسوبر السعودي (@SaudiSuperCup) April 8, 2024
رأسية مالكوم تمنح الهلال الهدف الثاني في الديربي 🔥⚽️#الهلال_النصر #النصر_الهلال #كورة_بريك
pic.twitter.com/voyFUbcd4P
— Koora Break | كورة بريك (@Koora_Break) April 8, 2024
ساديو ماني يقلص الفارق بالهدف الأول في الدقائق الأخيرة 🔥⚽️#الهلال_النصر #النصر_الهلال #كورة_بريك
pic.twitter.com/kcEQvRGtOA
— Koora Break | كورة بريك (@Koora_Break) April 8, 2024