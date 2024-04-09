الرياضة

الهلال يتخطى النصر ويواجه الاتحاد في نهائي السوبر السعودي

صحيفة البلادaccess_time1 / شوال / 1445 هـ       9 أبريل 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

تصوير- عبدالله الفهيدي

واصل فريق الهلال سلسلة انتصاراته، ونجح في التأهل إلى نهائي كأس السوبر السعودي لكرة القدم «كأس الدرعية للسوبر 2024»، بعدما حسم مواجهة ديربي الرياض التي جمعته مع غريمه فريق النصر 1/2، في المباراة التي جمعتهما مساء الاثنين على ملعب محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبوظبي، في نصف نهائي البطولة.

سجل اللاعب سالم الدوسري الهدف الأول لصالح الهلال عند الدقيقة 61، وعزز مالكوم النتيجة في الدقيقة 72.

وأشهر حكم المباراة البطاقة في وجه قائد النصر كريستيانو رونالدو في الدقيقة 87، ليكمل فريقه المباراة بـ10 لاعبين.

وسجل النجم السنغالي ساديو ماني الهدف الأول لفريق النصر عند الدقيقة 90+9.
بهذا الفوز؛ ضرب الهلال موعداً مع الاتحاد في نهائي كأس الدرعية للسوبر 2024، يوم الخميس المقبل.

 

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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