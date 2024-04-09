الاتحاد السعودي للرياضة للجميع يحتفي بنجاح مسابقاته الرمضانية

البلاد- جدة
أعلن الاتحاد السعودي للرياضة للجميع عن نجاح سلسلة مسابقاته الرمضانية من مختلف النواحي، حيث شهدت بطولة “دوم الرياضة للجميع” الرمضانية التي عمل على تنظيمها الاتحاد في الدمام، انضمام آلاف المشاركين في تسع بطولات سادتها أجواء رائعة من البهجة والحماس، ووزعت فيها العديد من الجوائز النقدية للفائزين، فمن رياضة البادل إلى كرة السلة، استعرض الرياضيون والرياضيات براعتهم وشغفهم بالرياضة، مجسّدين مفهوم الأخوّة الرياضية والمنافسة العادلة من خلال روح التنافسية العالية بين الجميع.
وشهد سباق “آر سفن للجري” في الرياض مشاركة مئات المتسابقين الذين مثلوا 37 جنسية، كما شهد “سباق المسافات” في جدة مشاركة مئات الأفراد من 42 جنسية من مختلف دول العالم, وهو ما يأتي بالتوافق مع جهود الاتحاد لتعزيز شمولية البرامج والمبادرات للمواطنين والمقيمين على حد سواء.