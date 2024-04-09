الرياضة

الاتحاد السعودي للرياضة للجميع يحتفي بنجاح مسابقاته الرمضانية

صحيفة البلادaccess_time1 / شوال / 1445 هـ       9 أبريل 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة
أعلن الاتحاد السعودي للرياضة للجميع عن نجاح سلسلة مسابقاته الرمضانية من مختلف النواحي، حيث شهدت بطولة “دوم الرياضة للجميع” الرمضانية التي عمل على تنظيمها الاتحاد في الدمام، انضمام آلاف المشاركين في تسع بطولات سادتها أجواء رائعة من البهجة والحماس، ووزعت فيها العديد من الجوائز النقدية للفائزين، فمن رياضة البادل إلى كرة السلة، استعرض الرياضيون والرياضيات براعتهم وشغفهم بالرياضة، مجسّدين مفهوم الأخوّة الرياضية والمنافسة العادلة من خلال روح التنافسية العالية بين الجميع.

وشهد سباق “آر سفن للجري” في الرياض مشاركة مئات المتسابقين الذين مثلوا 37 جنسية، كما شهد “سباق المسافات” في جدة مشاركة مئات الأفراد من 42 جنسية من مختلف دول العالم, وهو ما يأتي بالتوافق مع جهود الاتحاد لتعزيز شمولية البرامج والمبادرات للمواطنين والمقيمين على حد سواء.

 

وعلى الجانب الرقمي تمكن “تحدي الخطوات” لشهر رمضان، وهو عبارة عن فعالية رقمية هدفها التشجيع على ممارسة الأنشطة البدنية واتباع أسلوب حياة صحي، من جذب عدد كبير من المشاركين بلغ 5,331 متسابقًا بلغ إجمالي خطواتهم المشتركة 724,010,991 خطوة، ما يؤكد دور التقنية المحوري في إحداث تغييرات إيجابية في أسلوب الحياة.

من جانبه، أشاد مدير إدارة التسويق والتواصل في الاتحاد السعودي للرياضة للجميع عمار العمرو، بمستوى التفاعل من مختلف الفئات للمشاركة في الفعاليات الرمضانية، مبديًا سعادته بمستوى الإقبال للعام الثاني على التوالي للمشاركة في حملة “رمضان فرصة تغيرنا”، حيث يجسد التفاعل في الفعاليات الرمضانية المتنوعة اهتمام اتحاد الرياضة للجميع في الحرص على استمرارية برامجه طوال السنة، والرغبة المجتمعية للمحافظة على النشاط البدني واتباع أسلوب الحياة الصحي والرياضي”.

ويسعى الاتحاد السعودي للرياضة للجميع من خلال هذه البرامج المتنوعة خلال شهر رمضان المبارك إلى دعم وإبراز أهمية الرياضة والحياة النشطة للجميع، حيث يولي الاتحاد أهمية متزايدة على جميع الأصعدة لتمكين الأفراد بجميع أعمارهم وقدراتهم من التمتع بحياة صحية أفضل عبر توفير فرص شاملة تتيح للجميع المشاركة في الأنشطة والبرامج الرياضية.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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