إنتر يقترب من اللقب ويحقق رقمًا قياسيًا أوروبيًا

حوّل إنتر ميلان تأخره بهدف إلى انتصار (2-1) خارج ملعبه أمام أودينيزي سهرة الاثنين، ليقترب من معانقة لقب الدوري الإيطالي لكرة القدم (2023-2024).



وبات إنتر ميلان أول فريق في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى يصل إلى حاجز 80 نقطة، في إنجاز فريد وقياسي للمدرب الإيطالي سيموني إنزاغي.



في ملعب (بلو إنرجي ستاديوم) معقل فريق أودينيزي، تمكّن الإنتر من الوصول إلى النقطة رقم 82، واقترب كثيرًا من حصد اللقب العشرين في تاريخه.

وابتعد الـ(نيراتزوري) في صدارة لائحة المسابقة بفارق 14 نقطة عن الوصيف ميلان صاحب 68 نقطة، قبل 7 جولات من نهاية الموسم في الدوري الإيطالي.



أودينيزي سجّل أولًا عبر سامارديتش في الدقيقة 40، غير أنّ إنتر ميلان عاد وسجّل هدفين عبر كالهانوغلو وفراتيسي في الدقيقتين 55 و96.



شاهد أهداف مباراة إنتر ميلان وأودينيزي 2-1