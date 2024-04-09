أمير منطقة حائل يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة عيد الفطر المبارك

حائل : البلاد

رفع صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز أمير منطقة حائل باسمه واسم أهالي المنطقة ، خالص التهاني وصادق التبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك لهذا العام 1445 هـ.

وقال سموه ” يشرفني أن أرفع لمقامكم الكريم باسمي ونيابة عن أهالي منطقة حائل خالص التهاني وصادق التبريكات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، مشيراً إلى ما تحقق بفضل من المولى القدير من استمرار إنجازات الوطن على كافة الأصعدة ومنها الخدمات المقدمة للمعتمرين والتي سهلت عليهم أداء عباداتهم بيسر وسهولة “.

ودعا سموه الله بأن يتقبل من الجميع صيامهم وقيامهم وصالح أعمالهم وأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين ويمتعه بالصحة والعافية وأن يعيد هذه المناسبة السعيدة أعواماً عديدة على مقامه الكريم والوطن في أمن ورخاء وأبنائه في حياة كريمة.

كما رفع سمو أمير منطقة حائل خالص التهاني وصادق التبريكات إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك 1445 هـ.

وأعرب سموه عن أصدق المشاعر والتهاني لسمو ولي العهد بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد ، وبما تحقق من خدمات نوعية وخطط ناجحة سهلت على المعتمرين أداء عباداتهم بيسر وسهولة سائلاً المولى القدير أن يحفظ سموه وأن يمتعه بالصحة والعافية وأن يعيد هذه المناسبة أعواماً عديدة بالخير والمسرات في ظل هذه القيادة المباركة.