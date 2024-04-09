أمير منطقة القصيم يرفع التهنئة للقيادة بعيد الفطر

بريدة : البلاد

رفع صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، باسمه واسم أهالي المنطقة، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وقال سموه: ” أرفع لكم باسمي واسم أهالي منطقة القصيم، عظيم التهنئة بحلول عيد الفطر المبارك، سائلاً الله أن يتقبل من الجميع صيامهم وصالح أعمالهم، وأن يعيد هذه المناسبة العظيمة على الوطن وهو يرفل في ثياب الصحة والعافية، ويمدكم بعونه وتوفيقه عزاً للوطن وللأمة العربية والإسلامية.

كما رفع سموه التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله -.

وأضاف سمو أمير منطقة القصيم : “يشرفني أن أرفع لسموكم الكريم عظيم التهنئة، باسمي واسم أهالي منطقة القصيم بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعياً الله أن يعيد هذه المناسبة على الوطن والمواطن وهو ينعم بالخير والسلامة تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين وسموكم الكريم.