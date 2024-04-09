أمير منطقة الجوف يرفع التهنئة للقيادة الرشيدة بمناسبة عيد الفطر

سكاكا : البلاد

رفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، باسمه واسم أهالي المنطقة، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وليّ العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – بمناسبة عيد الفطر المبارك لهذا العام 1445 هـ.

وقال سموه : “يشرّفني أن أرفع لمقامكم الكريم باسمي وبالأصالة عن أهالي منطقة الجوف، عظيم التهنئة بحلول عيد الفطر المبارك، سائلاً الله تعالى أن يتقبّل الصيام والقيام وصالح الأعمال، وأن يعيد هذه المناسبة المباركة على الوطن وهو يرفل في ثياب العز والمجد وفي تقدّم وازدهار تحت قيادتكم الحكيمة، وأن يمدّكم بعونه وتوفيقه، ذخراً للوطن وللأمة العربية والإسلامية”.