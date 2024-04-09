أمير منطقة الباحة يهنئ القيادة الرشيدة بعيد الفطر

‏ الباحة : البلاد

رفع صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة باسمه وباسم أهالي المنطقة التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء– حفظهما الله- بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وقال سموه: تتوالى المواسم وتتابع النعم وبعد أن من الله علينا بصيام رمضان وقيامه تستمر فضائله ونعمه بحلول عيد الفطر المبارك، ويطيب لي بهذه المناسبة أن أرفع باسمي ونيابة عن جميع أهالي منطقة الباحة التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء- حفظهما الله- بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك لعام 1445هـ.

وأضاف سمو أمير الباحة : نحمد المولى عز وجل على ما أنعم به علينا من صيام الشهر الكريم ومعتزّين بما اصطفى به بلادنا من خدمة الحرمين الشريفين وفخورين بالتميز والعطاء في خدمتهما منذ عهد المؤسس -طيب الله ثراه- واستمراراً حتى هذا العهد الزاهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، سائلاً الله العزيز القدير أن يجعل ما يقدمونه في موازين حسناتهم، وأن يمدهم بعونه وتوفيقه وأن يعيد هذه المناسبة المباركة عليهما وعلى الشعب السعودي والأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والمسرات، وأن يديم على بلادنا الغالية أمنها ونمائها وأن يحفظها من كل شر، إنه ولي ذلك والقادر عليه.