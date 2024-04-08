7 مليارات تمويل مصرفي سكني

البلاد – الرياض

بلغ حجم التمويل العقاري السكني الجديد المقدم للأفراد من المصارف 6.94 مليار ريال خلال شهر فبراير الماضي، بانخفاض قدره 598 بنسبة 3 % مقارنة بنفس الفترة من عام 2023.

واستحوذ التمويل المقدم لـ الفلل السكنية على الحصة الأكبر من إجمالي التمويل المقدم من البنوك خلال فبراير الماضي بقيمة 4.53 مليار ريال وبنسبة 65%، وجاءت الشقق السكنية في المرتبة الثانية بـ1.98 مليار ريال، ثم الأراضي بـ433 مليون ريال. وطبقا للبيانات الصادرة عن ساما، بلغ إجمالي العقود التي تم إبرامها بين المصارف والأفراد خلال شهر فبراير 2024 نحو 9.5 ألف عقد، بانخفاض قدره 1 % عن نفس الفترة من العام الماضي. وبالنسبة للتمويل العقاري السكني الجديد المقدم للأفراد من شركات التمويل، فقد بلغ خلال شهر فبراير الماضي 268 مليون ريال بانخفاض قدره 6 % .