4 % انخفاض تحويلات الأجانب

البلاد – الرياض

سجلت تحويلات الأجانب المقيمين في المملكة العربية السعودية، خلال شهر فبراير ، انخفاضا بنسبة 4 % لتبلغ نحو 9.3 مليار ريال، مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، وذلك حسب بيانات البنك المركزي السعودي “ساما”، وتُعد الأدنى منذ أكثر من 4 سنوات ونصف، أي منذ شهر يونيو 2019.

ومقارنة بشهر يناير 2024، سجلت تحويلات الأجانب خلال شهر فبراير الماضي انخفاضا بنحو 1.1 مليار ريال وبنسبة 10 % ، فيما ارتفعت تحويلات السعوديين للخارج خلال فبراير الماضي بنسبة 4 % مقارنة بنفس الفترة من عام 2023 لتصل إلى 4.7 مليار ريال.

وكانت تحويلات الأجانب المقيمين في المملكة قد سجلت خلال شهر يناير 2024، انخفاضا بنسبة 1 % لتبلغ نحو 10.4 مليار ريال، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وذلك حسب بيانات البنك المركزي السعودي ساما ، فيما ارتفعت تحويلات السعوديين للخارج خلال يناير الماضي بنسبة 5 % مقارنة بنفس الفترة من عام 2023 لتصل إلى 5.48 مليار ريال.