ولي العهد يبحث التعاون مع رئيس الصومال وولي عهد البحرين

مكة المكرمة- واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في قصر الصفا بمكة المكرمة، صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين.

ورحب سمو ولي العهد بسمو ولي عهد مملكة البحرين في المملكة، متمنيًا له ومرافقيه طيب الإقامة، فيما عبر سموه عن سعادته بزيارة المملكة، وتقديره لما لقيه والوفد المرافق من كرم الضيافة وحسن الاستقبال.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين، وفرص التعاون الثنائي في مختلف المجالات، وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال، صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز وزير الرياضة، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية.

فيما حضر من الجانب البحريني، معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، ومعالي الشيخ عبدالله بن عيسى آل خليفة السكرتير الخاص لسمو ولي العهد، ومعالي الشيخ سلمان بن أحمد آل خليفة رئيس ديوان سمو ولي العهد، ومعالي العقيد الركن الشيخ أحمد بن عيسى آل خليفة المرافق العسكري لسمو ولي العهد.



واستقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في قصر الصفا بمكة المكرمة، فخامة الرئيس حسن شيخ محمود رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية.

ورحب سمو ولي العهد بفخامته في المملكة، فيما عبر فخامته عن سعادته بزيارة المملكة، وتقديره لما لقيه والوفد المرافق من كرم الضيافة وحسن الاستقبال.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية، ومجالات التعاون المشترك والسبل الكفيلة بتعزيزها وتنميتها، بالإضافة إلى بحث عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال، صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز وزير الرياضة، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير المالية الأستاذ محمد الجدعان، ومعالي رئيس الاستخبارات العامة الأستاذ خالد الحميدان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الصومال أحمد المولد.

فيما حضر من الجانب الصومالي، معالي وزير الدفاع السيد عبدالقادر محمد نور، ومعالي وزير المالية السيد بيحي إيمان عيجي، ومعالي وزير التجارة السيد جبريل عبدالرشيد حاج، ومعالي وزير الثروة السمكية والاقتصاد الأزرق السيد أحمد حسن أدم، ومعالي وزير الدولة للشؤون الخارجية والتعاون الدولي والقائم بأعمال وزير الخارجية السيد علي محمد عمر، ومعالي المستشار نائب رئيس ديوان الرئاسة محمد أمين شيخ عثمان، وسفير جمهورية الصومال الفيدرالية لدى المملكة السيد أويس حاج يوسف، ومستشار الرئيس السيد طاهر محمود غيلي.

وفي وقت سابق ، وصل بحفظ الله ورعايته، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، إلى مكة المكرمة قادمًا من جدة، لقضاء ما تبقى من شهر رمضان المبارك بجوار بيت الله الحرام.

وقد وصل في معية سمو ولي العهد، صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز وزير الرياضة، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية.