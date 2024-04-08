مركز الملك سلمان يواصل مساعداته الإنسانية

البلاد – الرياض

سلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الكفالة المالية لعدد 148 يتيمًا ويتيمة في محافظة عدن، بالتزامن مع أسبوع اليتيم العربي، وذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع كفالة الأيتام وتمكين أسرهم اقتصاديًا في محافظات عدن ولحج وحضرموت والمهرة والحديدة وتعز ومأرب والجوف باليمن.

ووزع المركز 250 حقيبة شتوية في مديريتي الضالع وقعطبة بمحافظة الضالع، استفاد منها 1.383 فردًا بواقع 250 أسرة. كما وزّع 132 حقيبة إيوائية للأسر الأكثر احتياجًا والنازحة في محلية مروي بالولاية الشمالية في جمهورية السودان، استفاد منها 760 فردًا.

ووزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 300 سلة غذائية للأسر الأكثر احتياجًا في ولاية كانو بجمهورية نيجيريا الاتحادية، استفاد منها 300 أسرة، كما وزّع 350 سلة غذائية في منطقة دير العليا بإقليم خيبر بختون خوا في جمهورية باكستان الإسلامية، استفاد منها 2,450 فردًا من الفئات الأكثر ضعفًا والأشد احتياجًا في المناطق المتضررة من الفيضانات.