الإقتصاد

مخالفات نظام توزيع الغاز الجاف والسائل

صحيفة البلادaccess_time30 / رمضان / 1445 هـ       8 أبريل 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – الرياض

دعت وزارة الطاقة العموم والمهتمين لإبداء آرائهم ومقترحاتهم حول مشروع الضوابط الخاصة بضبط مخالفات أحكام نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية وإثباتها والتحقيق فيها، وذلك عبر منصة استطلاع حتى تاريخ 28 أبريل 2024.

ويهدف المشروع إلى بيان قواعد وإجراءات ضبط مخالفات أحكام النظام وإثباتها والتحقيق فيها، حيث ​​تطبق هذه الضوابط على أعمال موظفي الضبط المخولين بالضبط والإثبات والتحقيق في مخالفات أحكام نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية، وتسري على جميع المخالفات الواردة في جدول المخالفات.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه المخالفات تُرصد من خلال الآتي:
– أثناء القيام بالجولات الرقابية، أو الزيارات التفتيشية لمنشآت ممارسة الأنشطة، أو المراجعات الدورية لآداء المرخص لهم.
– أي بلاغ أو شكوى ترد إليها، مزودة بالمعلومات والوثائق الدالة على وقوع المخالفة.
– ما يرد إليها من مستندات أو تقارير أو سجلات أو بيانات يتبين من خلالها وجود المخالفة.

khaled soliman

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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