الرياضة الفيصل يترأس الوفد السعودي في مؤتمر” سبورت إكورد” العالمي

الرياض – هاني البشر

يرأس رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وفد المملكة، المشارك في المؤتمر الرسمي لمنظمة “سبورت إكورد” الذي يفتتح اليوم الاثنين، وعلى مدى أربعة ايام في مدينة بيرمنغهام البريطانية، بحضور رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الدكتور توماس باخ ورئيس اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية السيد روبن ميتشل، ومشاركة معظم الاتحادات الرياضية الدولية والمنظمات الرياضية الأخرى، في حدث يصنّف كأكبر تجمع رياضي من نوعه يقام سنوياً تحت مظلة هذه المنظمة. ويضم الوفد الرسمي لسموه، سمو النائب الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، والرئيس التنفيذي والأمين العام للجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأستاذ عبدالعزيز بن أحمد باعشن. ويقام على هامش اعمال الجمعية، عدد من ورش العمل، التي ستناقش الرياضة والصحة، واستضافة كبرى الأحداث والفعاليات الرياضية، والقوانين الرياضية، إضافة لعدد من المحاور الأخرى.