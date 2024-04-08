الاتحاد يعبر الوحدة ويتأهل لنهائي السوبر السعودي

محمود العوضي- جدة
حجز فريق الاتحاد مقعده في نهائي كأس السوبر السعودي «كأس الدرعية للسوبر 2024»، بعدما تغلب على نظيره الوحدة، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على ملعب آل نهيان في العاصمة الإماراتية أبوظبي، في نصف نهائي البطولة.
افتتح الاتحاد التسجيل مبكراً عن طريق مهاجمه الفرنسي كريم بنزيما عند الثانية 55 من زمن المباراة، حيث استغل خطأ فادحاً من دفاع الوحدة ليضع الكرة بسهولة داخل الشباك.
وعزز الاتحاد تقدمه بتسجيل الهدف الثاني عبر هدافه المغربي عبد الرزاق حمد الله عند الدقيقة 42.
وتمكن الوحدة من تقليص فارق النتيجة عن طريق حسين العيسى عند الدقيقة 90+1 .
بهذا الفوز؛ حجز الاتحاد مقعداً له في المباراة النهائية من كأس الدرعية للسوبر 2024 المقرر إقامتها يوم الخميس المقبل.
الاتحاد حامل اللقب سوف ينتظر في النهائي الفائز من مواجهة قطبي الرياض فريق النصر مع غريمه التقليدي الهلال.
ويسعى الاتحاد للفوز بآخر بطولة متاحة أمام الفريق خلال الموسم الجاري 2023-2024، وذلك بعد الخروج من كأس العالم للأندية ودوري أبطال آسيا، بالإضافة لصعوبة الحفاظ على لقب الدوري السعودي للمحترفين، بعد اقتراب الهلال من حسم البطولة.
ويشارك الاتحاد في كأس الدرعية للسوبر السعودي، بصفته بطل الدوري السعودي الموسم الماضي.
وتستضيف العاصمة أبوظبي منافسات كأس السوبر السعودي، في الفترة من 8 حتى 11 أبريل الجاري، على ملعبي محمد بن زايد، وملعب آل نهيان، بمشاركة 4 فرق، وهي الاتحاد، حامل لقب الدوري، والنصر، وصيف البطل، والهلال، بطل كأس الملك، ووصيفه الوحدة.
لمن فاته 🎥
ملخص اهداف | الاتحاد 𝟮 ✘ 𝟭 الوحدة 🔥
📺 | 🎙️: تعليق عبدالله الغامدي #الاتحاد_الوحدة #كاس_السوبر_السعودي pic.twitter.com/FFk99sbClq
— عبدالوهاب صغير الأهدل (@ALAHDAL_CR7) April 8, 2024