الإقتصاد

ارتفاع أسعار الذهب

صحيفة البلادaccess_time30 / رمضان / 1445 هـ       8 أبريل 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

لندن : البلاد

 واصلت أسعار الذهب ارتفاعها القياسي اليوم، مدفوعة بعمليات مضاربة واستمرار التوترات في الشرق الأوسط التي طغت على بيانات الوظائف الأمريكية القوية التي صدرت الأسبوع الماضي.

 وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3 % إلى 2335.73 دولارًا للأوقية، وصعدت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.4 % لتصل إلى 2354.50 دولارًا.

 وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.1 % لتصل إلى 27.77 دولارًا للأوقية، وصعد البلاتين 0.1 % إلى 927.78 دولارًا للأوقية، وزاد البلاديوم 0.2 % إلى 1001.76 دولار.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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