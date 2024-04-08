ارتفاع أسعار الذهب

لندن : البلاد

واصلت أسعار الذهب ارتفاعها القياسي اليوم، مدفوعة بعمليات مضاربة واستمرار التوترات في الشرق الأوسط التي طغت على بيانات الوظائف الأمريكية القوية التي صدرت الأسبوع الماضي.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3 % إلى 2335.73 دولارًا للأوقية، وصعدت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.4 % لتصل إلى 2354.50 دولارًا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.1 % لتصل إلى 27.77 دولارًا للأوقية، وصعد البلاتين 0.1 % إلى 927.78 دولارًا للأوقية، وزاد البلاديوم 0.2 % إلى 1001.76 دولار.