“إثراء” يُعايد زواره بأنشطة وعروض أدائية وفنية

الظهران : البلاد

يُطلق مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي “إثراء” , حزمة من الفعاليات والأنشطة المتنوّعة , احتفالًا بعيد الفطر المبارك، تحت شعار “فطرٌ سعيد”، وذلك بدايةً من ثاني أيام العيد ولمدة 3 أيام، حيث ينتظر الزوّار أكثر من 42 فعالية تتنوع ما بين العروض الحيّة والفنون الأدائية .

وستتضن الفعاليات “أغنية العيد”، والاستماع إلى “حكايات العيد” ومشاهدة “قرية السعادة” و”فوازير العيد”، إضافة إلى “تحديات المتحف”، ومسرحية العائلية “قرية السعادة”.

ومن منطلق التبادل الثقافي وتعزيز الجوانب المعرفية سيكون الزوّار على موعد مع فعالية “العيد حول العالم”، حيث تُتاح الفرصة لهم في استكشاف الطرق العديدة التي تستعد بها الثقافات المختلفة للعيد وتحتفل به، عبر مجموعة من البرامج، وسيجوب الحضور “مدينة العيد” حيث المنازل التي تم بناؤها بتصاميم متعددة مستوحاة من دول من حول العالم، إلى جانب الإعلان عن “اللحظة الكبرى” التي يشاركها إثراء كل عام مع زوّاره بأنماط تفاعلية مبتكرة.

ولمحبي العلوم فعاليات “صناعة زينة العيد” و”هل للفقاعات تفاعلات كيميائية؟”، والمشاركة في “أستديو الاستدامة” وسط حدائق إثراء يتشارك فيها الأطفال مع عائلاتهم؛ ليستكشفوا أنشطة تفاعلية متنوعة من خلال استخدام مواد صديقة للبيئة، و”صناعة قطعة فنّية من الفسيفساء”، إلى جانب ورشة عمل “صناعة ألعاب نارية آمنة”.

وينتظر الزوار مجموعة من التحديات والألغاز والألعاب التفاعلية داخل مكتبة إثراء، علاوةً على إتاحة الفرصة لكتابة رسالة العيد مع تزيين متحف أطفال إثراء بزهور مختلفة من جميع أنحاء العالم، وخلال ذلك ينتقل الزوار بين أنحاء المركز وسط برامج زاخرة ورحلة شيّقة يطلون منها عبر محطات عدة كالمعارض الفنّية، الفنون البصرية وبعض العروض المذهلة.