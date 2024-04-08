الرياضة أخضر المبارزة يختتم تحضيراته لبطولة العالم 2024

الرياض ـ هاني البشر

يختتم المنتخب السعودي للمبارزة (رجال وسيدات) لسلاح الشيش، يوم غد الثلاثاء، معسكره الإعدادي الذي أقيم في صالة الاتحاد السعودي للمبارزة، بمدينة الأمير فيصل بن فهد بالملز، وذلك استعداداً لبطولة العالم للمبارزة التي ستنطلق الجمعة المقبل الموافق 12 من إبريل الجاري، بمشاركة 1700 مبارز ومبارزة من أكثر من 100 دولة. وقد خاض المنتخب السعودي تدريباته اليومية على فترتين صباحية ومسائية، ركز خلالها المدربين الفرنسي سيريل فيربراكيلو، والمصريين أنور مصطفى ومصطفى نهاد، على تطبيق الجمل التكتيكية ورفع معدل اللياقة البدنية للاعبين واللاعبات. وسيمثل المنتخب السعودي للمبارزة في سلاح الشيش كل من محمد هاني ومهدي القروص وسعود الرشيد وعبدالعزيز التويجري، وابراهيم الهديب ومحمد الحاجي (رجال) وياسمين الصبان ولميد صالح المري وغلا الدحيم والجوهرة المري وولين الفوزان(سيدات).