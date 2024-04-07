نادي السلام يحتفى بنجومه القدامى

الدمام-البلاد
احتفى نادي السلام بالعوامية مساء أمس السبت بالنجوم القدامى في أمسيته الرياضية السنوية، بمشاركة أكثر من 80 لاعبا من قدامى السلام، كما شارك في هذا الكرنفال خمسة من رؤساء النادي السابقين” حسين الفرج وعلي أحمد النمر وعلي حسن الزاهر وفتحي أحمد الشيخ”.
من ناحيته، قال رئيس النادي المهندس عدنان شبر: إنها أمسية رمضانية جميلة، ويكفي الروح والابتسامة التي نشاهدها على محيا كل الأجيال المتعاقبة لفريق القدم بالنادي، كما قدم شبر شكره لجميع اللاعبين الذين مثلوا هذا الكيان عبر عقود امتدت لـ 60 عامًا.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
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