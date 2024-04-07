مساعدات إنسانية لعدد من الدول

الرياض – واس

في إطار الجهود الإغاثية التي تقدمها المملكة لمساعدة الشعوب والدول المحتاجة، وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 250 حقيبة شتوية في مديرية الشمايتين بمحافظة تعز، باليمن، استفاد منها 1.189 فردًا بواقع 250 أسرة.

ووزّع المشروع 25.000 ربطة خبز يوميًا للعائلات المحتاجة من السوريين والفلسطينيين والمجتمع المستضيف القاطنين في شمال لبنان، استفاد منها 62.500 فرد بواقع 12.500 أسرة. كما وزّع المركز 1.176 سلة غذائية للأسر الأكثر احتياجًا في مدينتي فيلتو وديكا بجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية.

ووزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 400 سلة غذائية في مدينة غدانسك بجمهورية بولندا، استفادت منها 400 أسرة محتاجة، وذلك ضمن مشروع توزيع سلة “إطعام” الرمضاني بجمهورية بولندا للعام 1445هـ. كما وزّع 641 سلة غذائية للأسر الأكثر احتياجًا في ولاية كانو بجمهورية نيجيريا الاتحادية، استفاد منها 3.846 فردًا بواقع 641 أسرة.