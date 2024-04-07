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رئيس الصومال يزور معرض السيرة النبوية

صحيفة البلادaccess_time29 / رمضان / 1445 هـ       7 أبريل 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

المدينة المنورة- واس

زار فخامة رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية الدكتور حسن شيخ محمود، المعرض والمتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية بجوار المسجد النبوي بالمدينة المنورة، الذي يأتي تحت إشراف رابطة العالم الإسلامي.

وشاهد فخامته العديد من العروض التفاعلية عن سيرة النبي الكريم -صلى الله عليه وسلم- بالإضافة إلى المجسمات المتنوعة لمكة المكرمة والمدينة المنورة وطريق الهجرة، وأطالس وخرائط ووسائل تعليمية متنوعة، ووسائل تقنية حديثة من شاشات عرض تفاعلية؛ تجعل الزائر يعيش أبعاد السيرة النبوية والمشاهد والآثار والمعالم التاريخية والمقتنيات، التي وردت في سيرة النبي- صلى الله عليه وسلم. وفي نهاية الزيارة، أبدى فخامته إعجابه بهذا المشروع الضخم العصري، الذي يأتي بجهود مباركة في خدمة الأمة الإسلامية.

khaled soliman

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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