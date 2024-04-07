رئيس الصومال يزور معرض السيرة النبوية

المدينة المنورة- واس

زار فخامة رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية الدكتور حسن شيخ محمود، المعرض والمتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية بجوار المسجد النبوي بالمدينة المنورة، الذي يأتي تحت إشراف رابطة العالم الإسلامي.

وشاهد فخامته العديد من العروض التفاعلية عن سيرة النبي الكريم -صلى الله عليه وسلم- بالإضافة إلى المجسمات المتنوعة لمكة المكرمة والمدينة المنورة وطريق الهجرة، وأطالس وخرائط ووسائل تعليمية متنوعة، ووسائل تقنية حديثة من شاشات عرض تفاعلية؛ تجعل الزائر يعيش أبعاد السيرة النبوية والمشاهد والآثار والمعالم التاريخية والمقتنيات، التي وردت في سيرة النبي- صلى الله عليه وسلم. وفي نهاية الزيارة، أبدى فخامته إعجابه بهذا المشروع الضخم العصري، الذي يأتي بجهود مباركة في خدمة الأمة الإسلامية.