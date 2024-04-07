الاتفاق يعبر الرياض ويستعيد نغمة الانتصارات

محمود العوضي- جدة
استعاد فريق الاتفاق نغمة الانتصارات، ونجح في الفوز على مضيفه الرياض بهدف دون رد، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء السبت، ضمن الجولة 27 من دوري روشن.
جاء هدف الاتفاق والمباراة الوحيد بواسطة المحترف الكاميروني كارل توكو إيكامبي في الدقيقة 11 من عمر المباراة.
هذا الفوز رفع رصيد الاتفاق إلى النقطة 39 محتلاً المركز السادس في جدول ترتيب روشن، بينما تجمد رصيد الرياض عند النقطة 25 في المركز الرابع عشر.
هدددددف!⚽
إيكامبي يفتتح أول أهداف الاتفاق 🔥⚽️
#دوري_روشن_السعودي
#الاتفاق_الرياض | #SSC pic.twitter.com/1KmU5x7YEm
— SSC (@ssc_sports) April 6, 2024