الرياضة

الاتفاق يعبر الرياض ويستعيد نغمة الانتصارات

صحيفة البلادaccess_time29 / رمضان / 1445 هـ       7 أبريل 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

 استعاد فريق الاتفاق نغمة الانتصارات، ونجح في الفوز على مضيفه الرياض بهدف دون رد، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء السبت، ضمن الجولة 27 من دوري روشن.

جاء هدف الاتفاق والمباراة الوحيد بواسطة المحترف الكاميروني كارل توكو إيكامبي في الدقيقة 11 من عمر المباراة.

هذا الفوز رفع رصيد الاتفاق إلى النقطة 39 محتلاً المركز السادس في جدول ترتيب روشن، بينما تجمد رصيد الرياض عند النقطة 25 في المركز الرابع عشر.

 

m.samy

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صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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