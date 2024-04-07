أسواق الحلوى .. ماراثون لتلبية طلبات المشترين

البلاد ــ جدة

في كل عام في مثل هذه الأيام ، ومع العد التنازلي لإطلالة عيد الفطر المبارك ، تدخل محلات بيع الحلويات في مختلف مناطق المملكة ، في سباق محموم من أجل تلبية طلبات المشترين من مختلف أصناف الحلوى والتي تعد أحد مظاهر فرحة العيد .

وفي العاصمة المقدسة تشهد محلات بيع الحلويات والمكسرات، هذه الأيام في أواخر شهر رمضان المبارك بالتزامن مع قرب حلول عيد الفطر المبارك , حركة نشطة لشراء حلويات العيد المتنوعة.

وشهدت المحلات التجارية ومحلات بيع الحلويات بالعاصمة المقدسة استعدادات من خلال تقديم أصناف وطرق العرض المتميزة تجذب الزبائن لشراء الحلويات لاقتناء الحلويات وحرصت على توفير أغلب الأنواع لتتناسب مع مختلف الرغبات والأذواق , ويفضل بعض المتسوقين اقتناء الآنية المخصصة لتقديم الحلوى للمعايدين انواع الشكولاتة.

وتتواصل حركة المشترين في الأسواق والمراكز التجارية للوقوف على الإقبال على شراء الحلويات التي تخص الكبار والصغار والتعرف على أنواعها وطرق تقديمها وصناعتها حيث يتمسك أهالي العاصمة المقدسة بتلك العادات والتقاليد المتأصلة في ذلك الأمر



وتتنافس محلات بيع الحلويات والمكسرات والبسطات في المراكز والأسواق من خلال طرق عرض بضائعهم كما تحرص على توفير أغلب الأنواع الحلويات بأسعار متفاوتة مناسبة للجميع

وأوضح البائع محمد علي أن حركة المبيعات في موسم عيد الفطر ممتازة وأن الكثير من أهالي العاصمة المقدسة يفضلون الحلويات الحجازية القديمة كحلاوة اللدو واللبنية والهريسة والنارجين والحلقوم بأنواعها والمعمول والغريبة واللوزية والحلويات المختلفة والتي تتميز بالتنوع والمذاق الخاص.

من جانبه أفاد صاحب إحدى البسطات، أن مبيعات الشكولاتة ارتفعت هذه الأيام بأكثر من الضعف وأغلب المتسوقين يفضلون الحلويات بنكهات الفواكه كالبرتقال والليمون والتفاح والفراولة والتوت و بطعم العسل و التوفي واللوزية، لافتا إلى أن أنواع الحلويات المعروضة والأكثر إقبالاً من المتسوقين جميع أنواع الشكولاتة.