3 نقاط تفصل ليفركوزن عن لقب الدوري الألماني

أصبح باير ليفركوزن على بُعد 3 نقاط عن التتويج بالدوري الألماني للموسم الحالي (2023-2024) بعدما وسّع الفارق مع بايرن ميونيخ إلى 16 نقطة قبل 6 جولات من النهاية.



وانتصر ليفركوزن خارج ميدانه السبت على يونيون برلين بهدف نظيف سجّله لاعب الوسط الألماني الدولي فلوريان فرتز في آخر أنفاس الشوط الأول من علامة الجزاء.



في حين انقاد بايرن ميونيخ إلى هزيمة مفاجئة خارج قواعده على يد هايدنهايم بنتيجة (2-3) ليتكبّد الفريق البافاري الهزيمة السادسة في موسم الـ(بوندسليغا) الحالي.



بهذه النتائج، يرفع باير ليفركوزن بقيادة الإسباني تشابي ألونسو رصيده إلى 76 نقطة في الصدارة، في حين تجمد رصيد بايرن ميونيخ عند 60 نقطة في المركز الثاني.



ويحتاج باير ليفركوزن إلى تحصيل 3 نقاط فقط من الجولات الست المتبقية، من أجل حصد لقب الدوري الألماني لأول مرة في تاريخه، حيث إن أفضل إنجاز للفريق سابقًا كان حلوله في المركز الثاني 5 مرّات، آخرها في موسم 2010-2011.

شاهد أهداف باير ليفركوزن ويونيون برلين 1-0