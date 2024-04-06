الرياضة

شاهد | أرسنال يستعيد الصدارة بثلاثية ضد برايتون

محمد ابو الوفاaccess_time28 / رمضان / 1445 هـ       6 أبريل 2024chat_bubble_outlineضف تعليق
أرسنال يستعيد الصدارة بثلاثية ضد برايتون

انتصر أرسنال خارج ملعبه على برايتون (3-0) السبت في الجولة 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز، ليستعيد صدارة المسابقة للموسم الحالي (2023-2024).


ورفع الفريق اللندني رصيده إلى 71 نقطة في قمّة الترتيب، متقدّمًا على ليفربول ومانشستر سيتي اللذين يمتلكان 70 نقطة في الترتيب الثاني والثالث تواليًا.


بقيادة مدربه الإسباني الشاب مايكل أرتيتا، حافظ أرسنال على نظافة شباكه للمباراة الخامسة تواليًا في المسابقة، ليسير بثبات نحو المنافسة على اللقب.


سجّل ثلاثية أرسنال كل من الإنجليزي بوكايو ساكا من علامة الجزاء بالدقيقة 33، والألماني كاي هافرتز (62) واختتم البديل البلجيكي لياندرو تروسارد (86).


شاهد أهداف مباراة أرسنال وبرايتون 3-0

 

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