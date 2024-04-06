شاهد | أرسنال يستعيد الصدارة بثلاثية ضد برايتون

انتصر أرسنال خارج ملعبه على برايتون (3-0) السبت في الجولة 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز، ليستعيد صدارة المسابقة للموسم الحالي (2023-2024).



ورفع الفريق اللندني رصيده إلى 71 نقطة في قمّة الترتيب، متقدّمًا على ليفربول ومانشستر سيتي اللذين يمتلكان 70 نقطة في الترتيب الثاني والثالث تواليًا.



بقيادة مدربه الإسباني الشاب مايكل أرتيتا، حافظ أرسنال على نظافة شباكه للمباراة الخامسة تواليًا في المسابقة، ليسير بثبات نحو المنافسة على اللقب.



سجّل ثلاثية أرسنال كل من الإنجليزي بوكايو ساكا من علامة الجزاء بالدقيقة 33، والألماني كاي هافرتز (62) واختتم البديل البلجيكي لياندرو تروسارد (86).



شاهد أهداف مباراة أرسنال وبرايتون 3-0