“الكابتن ماجد” يودع متابعيه

البلاد ــ وكالات

صدرت قصص الرسوم المتحركة الشهيرة لكرة القدم «الكابتن تسوباسا»، المعروفة بالنسخة العربية بـ «الكابتن ماجد»، للمرة الأخيرة في اليابان، بعد 43 عامًا من طرحها لأول مرة.

وكتب مؤلف قصص «المانغا» اليابانية، يويتشي تاكاهاشي على حسابه عبر منصة «إكس»: «الآن.. بعد أن انتهيتُ من رسم الحلقة الأخيرة من السلسلة، أشعر بالارتياح، لأنني انتهيتُ من كل شيء، وأشعر بالتحرر؛ لأنني سأتمكن أخيرًا من عيش حياتي من دون الارتباط بأي مهل نهائية للنشر». لكن عراب قصة المانغا، التي نُشرت لأول مرة عام 1981 في مجلة «شونين جامب» اليابانية الأسبوعية، أشار إلى أنه سيواصل ابتكار مغامرات لنجوم كرة القدم في قصته عبر الإنترنت، على شكل مخططات قصصية. وبُثت سلسلة الرسوم المتحركة في أكثر من مئة دولة.