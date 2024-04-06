الرياضة الفرسان المصنفون الـ 6 الأوائل يشعلون أجواء الرياض في مونديال ” قفز الحواجز والترويض”

الرياض – هاني البشر

أعلن الاتحاد الدولي للفروسية عن القائمة الرسمية المشاركة في بطولة كأس العالم لقفز الحواجز والترويض 2024، التي تستضيفها الرياض للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط. وأشعلت القائمة المعلنة أجواء الترقب والحماس في مجتمع الفروسية بعد أن تضمنت القائمة أفضل ستة فرسان على التوالي في قائمة التنصيف العالمي، يتقدمهم السويدي هنريك فون إيكيرمان حامل اللقب، والألمانية أيزابيل ويرث، والسويسري ستيف غيردا، والفرنسيان جوليان إبايلارد، وكينت فارينغتون المصنفان الخمسة الأوائل قائمة الفرسان المشاركين في نهائيات كأس العالم لقفز الحواجز والترويض. وتحتضن الرياض النهائيات الأضخم في رياضة قفز الحواجز بين الـ 16 والـ 20 من أبريل الجاري، حيث تقام فعالياتها على أرض مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض في صالة مغلقة وسط أجواء مميزة إلى جانب منطقة للفعاليات المصاحبة، سيتم تخصيصها للرعاة والمشاركين. وكان الاتحاد الدولي للفروسية قد أعلن اختيار السعودية لاستضافة نهائي كأس العالم لقفز الحواجز والترويض في نوفمبر عام 2019، حيث ستكون السعودية الدولةَ الـ 12 في سجل الدول المستضيفة، عندما تستقبل النسخة الـ 45 في تاريخ البطولة التي رأت النور عام 1978. ويشارك في النهائيات 34 فارساً عالمياً من بينهم ثلاثة فرسان من السعودية هم: الحاصل على الميدالية الأولمبية رمزي الدهامي، إلى جانب خالد المبطي الذي ضمن المشاركة؛ بفضل أدائه المميز في بطولات الاتحاد الدولي، وعبد الله الشربتلي المتوج مع الفريق السعودي بالميدالية البرونزية في دورة الألعاب الأولمبية 2012 في لندن.

كما ضمت قائمة المشاركين الألمانيين رافائيل نيتز، وماتياس ألكسندر راث، والثلاثي الأمريكي بين بيلينغ، كيفن كومان، وآنا ماريك، البلجيكيتين لاريسا بولويس، وفلور دي وين إضافة إلى البريطاني بين ماهر، السويدي بيدير فريدريكسون، الألماني ماركوس إينينغ، الأسكتلندي سكوت براش، الألماني كريستيان أهلمان، السويسري مارتن فوتشس، والألماني ماكس كونر. كما يشارك في البطولة الياباني شينشيرو سوجياما، والأوزبكي نورجان توياكباييف، واللاتفي كريستابس نيريتنيكس، والتشيكية سارة فينجرالكوفا، والفارس اليوناني أنجيلوس تولوبيس. وفي منافسات الترويض، أعلن الاتحاد الدولي للفروسية مشاركة 17 فارسا وفارسة من نخبة فرسان العالم، في مقدمتهم الثلاثي الألماني إيزابيل فيرث، ماتياس راث، ورافائيل نيتز والثلاثي الأمريكي بنجامين إبيلينج، كيفن كوهمان، وآنا ماريك.