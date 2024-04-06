الأهلي يجتاز سيمبا ويبلغ نصف نهائي ابطال إفريقيا

تأهل الأهلي المصري -حامل اللقب- إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا للموسم الحالي (2023-2024) بعدما اجتاز سيمبا التنزاني سهرة الجمعة (2-0).



أمام حشد جماهيري غفير في ملعب (القاهرة الدولي) تمكّن الأهلي من تحقيق الانتصار بهدفي عمرو السولية بالدقيقة 47، وكهربا في الدقيقة 98.



وكرر الفريق القاهري فوزه على سيمبا، حيث سبق وانتصر في الذهاب بتنزانيا بهدف نظيف، قبل أن يعود وينتصر بهدفين النتيجة إيابًا في القاهرة.



وتأهل ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي إلى الدور ذاته على حساب يانغ أفريكانز التنزاني بركلات الترجيح (3-2) بعد التعادل بدون أهداف ذهابًا وإيابًا.



وتُختتم لقاءات نصف نهائي المسابقة السبت، عندما يتواجه آسيك ميموزا الإيفواري أمام الترجي التونسي، وبترو أتلتيكو الأنغولي أمام مازيمبي الكونغولي.