استعداداً لبطولة العالم 2024.. انطلاق المعسكر الدولي للمبارزة في الرياض

الرياض ـ هاني البشر
انطلقت اليوم السبت تدريبات المعسكر الدولي للمبارزة، في صالة أرينا بجامعة الملك سعود في العاصمة السعودية الرياض، استعداداً لبطولة العالم للمبارزة (رجال وسيدات) التي ستنطلق في الـ12 من ابريل الجاري، بمشاركة 1700 مبارزاً ومبارزة من أكثر من 100 دولة.
ويشارك في المعسكر الذي يشرف عليه الاتحاد الدولي للمبارزة بالتعاون مع اللجنة المنظمة للبطولة، 21 مبارزاً ومبارزة يمثلون 21 دولة، تم اختيارهم وفق معايير معينة، وسيستمر المعسكر حتى العاشر من ابريل الجاري.
وستخوض المنتخبات تدريبات يومية على فترتين (صباحية ومسائية) بمعدل 6 ساعات يومياً.
واختار الاتحاد الدولي المشرفين نتاليا وإزيكيل بالإضافة إلى ثلاثة مدربين دوليين وهم ريتا أبو جواد (لبنان) والكساندرو درورس (قبرص) وأندرو فيشل (الولايات المتحدة الأمريكية) لتأهيل اللاعبين للبطولة.
من جهته أكد الرئيس التنفيذي للبطولة عبدالله السنيد، استعداد اللجنة المنظمة لانطلاق البطولة في صالة أرينا، بعد أن توافدت المنتخبات إلى الرياض والانضمام للمعسكر الدولي، وتجهيز 60 ملعبا لخوض المنافسات، إضافة إلى تلبية كافة احتياجات المعسكر، مشيراً إلى أن الاتحاد الدولي للمبارزة يولي اهتمامًا كبيراً بتطوير مستوى اللاعبين واستعدادهم قبل انطلاق البطولة.
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