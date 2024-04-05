وزارة التجارة تكثف جولاتها الرقابية

جدة : البلاد

استمراراً لتنفيذ خطتها التشغيلية للزيارة والعمره بمنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، تقوم الفرق الرقابيه بوزارة التجارة في مختلف مناطق المملكة بجولات وزيارات تفتيشية على المحال التجارية، ومحطات الوقود، ومراكز خدمة السيارات الواقعة على طرق السفر في جميع مناطق المملكة، تزامناً مع بدء إجازة عيد الفطر المبارك.

كما تقوم الفرق الرقابية بجولات على منافذ بيع زكاة الفطر ومحلات الملابس ومستلزمات العيد، ومحلات بيع الحلويات والهدايا، ومتاجر الذهب والمجوهرات، والتي يكثر الإقبال عليها من المستهلكين في هذه الفترة مع قرب حلول عيد الفطر المبارك.

​وتهدف هذه الجولات للتأكد من وفرة السلع والمنتجات الأساسية وبدائلها، وضبط المخالفات التجارية، والتأكد من عدم وجود مخالفات لأنظمة حماية المستهلك، بالإضافة إلى مراقبة العروض التسويقية التي تقوم الأسواق والمحال التجارية بالإعلان عنها خلال هذه الفترة لضمان عدم وجود أي خداع للمستهلكين.